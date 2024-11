Planetel lancia offerta pubblica d'acquisto su 204 mila azioni proprie

Planetel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato, laavviato il 10 giugno 2024 sulla base dell’autorizzazione dell’assemblea dei soci deliberata in data 29 aprile 2024, e(c.d. sotto soglia), avente ad oggetto massime, al prezzo diper un controvalore massimo di quasi 1 milione di euro.Il Corrispettivo dell’Offerta incorpora unrispetto al prezzo ufficiale dell’ultimo giorno di borsa aperta prima del lancio dell'Offerta (i.e. venerdì 15 novembre 2024) e un premio dello 0,94% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati negli ultimi 6 mesi di Borsa.Alla data odiernaIn caso di totale adesione, Planetel verrà a detenere complessive 219.000 azioni proprie, tenuto conto di quelle di cui è già titolare alla data odierna, corrispondenti al 3,22% del capitale sociale della Società.L’Offerta - sototlinea una nota - presenta una serie diper la Società e, indirettamente, per i suoi azionisti, essendo volta a dotare Planetel di un’utileper perseguire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni di natura straordinaria, come acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società.Sia l’azionista di riferimentoche detiene direttamente 6.500 azioni ordinarie, pari allo 0,096% del capitale sociale, e indirettamente, per il tramite di BMP Holding 3.549.484 Azioni, pari al 52,22% del capitale sociale di Planetel e , per il tramite di SITIS Immobiliare, 885.246 Azioni, pari al 13,02% del capitale sociale di Planetel, sia l’azionista– consigliere di amministrazione nonché COO della Società -, che detiene direttamente 73.770 azioni ordinarie della Società, pari al 1,09% del capitale sociale, hanno formalmente dichiaratoL'Offerta non è finalizzata alla, né potrà determinare la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente (delisting) dall'Euronext Growth Milan.