Servizi Italia, Cometa raggiunge il 95,08% del capitale. Dopo acquisto azioni residue ci sarà il delisting

Servizi Italia

Banco BPM

(Teleborsa) - Cometa rende noto i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di. Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca Akros - gruppo, alla chiusura del periodo di adesione, risultano portate in adesione all'offerta complessive 3.706.048 azioni, rappresentative dell'11,65% del capitale sociale e pari al 61,42% delle azioni oggetto dell'offerta.L'offerente, si legge nella nota, ha effettuato acquisti di Azioni sul mercato per un numero complessivo di 3.997.539 azioni, rappresentative del 12,57% del capitale sociale di Servizi Italia. Cometa quindi, a esito dell'offerta, computando altresì le azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto e le 2.686.226 azioni proprie detenute, una partecipazione in Servizi Italia pari a complessive 30.244.082 azioni, rappresentativa del 95,08% del relativo capitale sociale.A seguito dei risultati ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle azioni rappresentative del 4,92% del capitale sociale), attraverso un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana. Successivamente alla procedura congiunta, Borsa Italiana disporrà, la sospensione delle azioni di Servizi Italia dalle negoziazioni su Euronext Milan, Segmento Star, e il delisting.