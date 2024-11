Snam colloca bond Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline

Snam

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo un’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche, per un importo complessivo di circa 1,5 miliardi di euro equivalenti. L’offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, con quest’ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato UK. Entrambe le tranche sono legate agli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, come definiti nel Transition Plan recentemente annunciato.Nonostante il contesto geopolitico sfidante durante la fase di bookbuilding, l'emissione ha suscitato una, a conferma della fiducia degli investitori nella strategia di Snam, e nel suo impegno per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.Le due tranche sono allineate aglidi Gruppo, che prevedono una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032.“Il successo di questa operazione, con una domanda che ha ampiamente superato l’offerta nonostante le incertezze geopolitiche globali, rappresenta unanella strategia di Snam”, ha commentato. “La tranche da 600 milioni in sterline, la più grande emissione in formato Sustainability-Linked in sterline dal 2023, rappresenta un passaggio significativo per Snam. Non solo amplia l'accesso ai mercati dei capitali, ma sostiene anche il nostro ambizioso piano di investimenti e i nostri sforzi per raggiungere l’obiettivo di una finanza sostenibile pari all'85% entro il 2027. Questo segna l’inizio delle attività di pre-funding per l'anno prossimo, dando ulteriore slancio al".Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam, recentemente aumentato a 15 miliardi di euro a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nell’ottobre 2024. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.L’emissione è strutturata nelle seguenti tranches: 750 milioni di euro a 7 anni a un tasso fisso del 3,375%, con data scadenza al 26 novembre 2031. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,284% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,492%; 600 milioni di sterline a 12 anni a un tasso fisso del 5,750%, con data scadenza al 26 novembre 2036. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,512% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,807%.Questa emissione, si legge in una nota. rafforza il continuo impegno di Snam verso la finanza sostenibile, segnando un passo importante nella diversificazione delle fonti di finanziamento e nel supporto alla sua strategia di crescita, permettendo al tempo stesso a Snam di fare significativi progressi nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.