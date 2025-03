Snam, closing della vendita della quota ADNOC: plusvalenza di 120 milioni di euro

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha, pari al 5,88% del relativo capitale sociale, a Lunate, un fondo di investimenti alternativi globali basato ad Abu Dhabi con 105 miliardi di dollari di asset in gestione. L'annuncio è arriva contestualmente alla pubblicazione dei conti 2024 e fa seguito all'annuncio, in data 28 gennaio 2025, dell'accettazione dell'offerta vincolante di Lunate, alla firma del contratto di compravendita avvenuta in data 5 marzo 2025 e al mancato esercizio dei diritti previsti a favore degli altri soci in caso di trasferimenti di partecipazione.ADNOC Gas Pipelines, una controllata di ADNOC, possiede i diritti di(EAU). Snam aveva acquisito la partecipazione indiretta in ADNOC Gas Pipelines nel 2020, per un corrispettivo di circa 250 milioni di dollari, attraverso l'acquisizione di una partecipazione diretta in Galaxy Pipeline Assets HoldCo, veicolo societario partecipato altresì da GIP, GIC, Brookfield Asset Management, Ontario Teachers' Pension Plan Board e NH Investment & Securities. Il valore contabile della partecipazione al 31 dicembre 2024 risulta pari a circa 140 milioni di euro.Ildella vendita ammonta a circaequivalenti, comprensivo degli aggiustamenti previsti dal contratto di compravendita e della ticking fee, con un IRR pari a circa il 14,5% e unastimata nell'intorno di circa, al netto dell'impatto fiscale."La vendita della partecipazione da parte di Snam è in linea con lalungo i principali corridoi energetici europei", si legge nella nota sui conti.