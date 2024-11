Banca Aidexa, 1 miliardo di erogazioni a micro e piccole imprese

(Teleborsa) -, la banca guidata da, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, ha superato il traguardo di 1 miliardo di euro di erogazioni a micro e piccole imprese italiane,. Un risultato, sottolinea la banca in una nota, che conferma la mission della banca di rendere il credito accessibile e trasparente per gli imprenditori italiani e la avvicina sempre di più al punto di breakeven, previsto entro fine anno.Le imprese finanziate da Banca AideXa rappresentano il cuore del tessuto economico italiano: micro e piccole aziende. Il profilo medio dellein questi anni da AideXa, evidenzia realtà con un fatturato di circa 1,5 milioni di euro, 9 dipendenti e un’età media di 11 anni, a conferma della loro maturità e stabilità. L'importo medio per singola operazione, pari a 150.000 euro, risponde alle esigenze specifiche di liquidità e investimento di queste piccole realtà imprenditoriali.Grazie ad un modello di business basato sulla tecnologia e sull'analisi dei dati e ad una struttura distributiva in costante espansione, Banca AideXa è riuscita a raggiungere in modo capillare clienti in tutto il Paese, ed in particolare in quelle aree dove il sistema bancario tradizionale fa più fatica ad arrivare., il 22% al Centro, il 28% al Nord-Ovest e il 18% al Nord-Est. La diversificazione si estende anche ai settori d'attività, con un focus sui servizi (52%), l'industria (35%) ed edilizia (12%).I dati sulle imprese servite confermano l’obiettivo della banca di sostenere i piccoli imprenditori italiani. Un obiettivo ancora più rilevante considerato il contesto economico che tende sempre più a penalizzare questo segmento. A fronte di erogazioni complessive in riduzione da oltre il 10% da inizio anno e di un vero e proprio credit crunch in corso per le micro imprese,raggiungendo in ottobre una quota di mercato del 1.5% sui finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.Fin dalla sua fondazione, Banca AideXa ha puntato sull'utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning per efficientare l'esperienza di accesso al credito. Questo approccio tecnologico consente di valutare il merito creditizio delle imprese in modo rapido e approfondito, garantendo processi decisionali trasparenti e basati su dati reali, nonché di ottimizzare e innovare costantemente il portafoglio prodotti., che si avvicina al punto di breakeven previsto nelle prossime settimane", afferma. "Siamo orgogliosi del significativo contributo che abbiamo dato in questi anni alla crescita delle micro imprese e al tessuto economico del Paese.per offrire soluzioni sempre più innovative e vicine alle esigenze degli imprenditori".Anche nel 2025 Banca AideXa intende rafforzare il proprio posizionamento a servizio della clientela delle micro imprese. Anche per questo, la Banca ha aderito ai programmi del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ottenendo una linea di funding Tier 2 capital da 7,5 milioni di euro, da utilizzare per finanziamenti di piccolo importo alle micro imprese italiane.