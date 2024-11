Bankitalia, riserva sistemica non ha pesato su quotazioni azionarie delle banche

(Teleborsa) - L'introduzione di una(systemic risk buffer, SyRB)azionarie delle banche, incluse quelle con minore disponibilità di capitale in eccesso. Lo afferma la Banca d'Italia in una ricerca sul tema.Al fine di aumentare la resilienza del sistema bancario italiano, lo scorsola Banca d'Italia havolta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. La decisione è stata presa in un contesto caratterizzato da una congiuntura favorevole per il settore bancario, riducendo il rischio di effetti prociclici e massimizzando i benefici netti attesi associati alla decisione.Ciò nonostante, nell'aumento dei requisiti di capitaleper le banche, specialmente quelle dotate di un minore capitale in eccesso rispetto ai requisiti regolamentari, spiega Bankitalia.L'istituto di Via Nazionale ha: i) se nelle giornate immediatamente successive agli annunci relativi alla misura si sia verificato un significativo peggioramento della performance delle azioni delle banche italiane e ii) se tale peggioramento sia correlato o meno al livello del capitale in eccesso delle stesse.La conclusione è chiara: "i risultati indicano chedi impatti negativi per le banche, anche per quelle con minore disponibilità di capitale in eccesso".