COP29, l'impegno del trasporto aereo verso la decarbonizzazione

(Teleborsa) - "Laè qui a Baku alla Cop29, dopo aver portato la propria alla precedente Cop a Dubai lo scorso anno, portando il proprio grande esempio di sforzo di sistema per transizione ambientale del settore dell'aviazione". Così, amministratore delegato di Aeroporti di Roma e presidente della fondazione. "Lo sforzo di sistema a cui concorre non solo il– aerolinee, handlers, produttori di aerei –, ma anche i grandi player nazionali del settore dell'energia che faranno la loro parte con i biocarburanti e il biometano", ha aggiunto."Anche in questa occasione la fondazione porta un messaggio forte, quello di un convinto e confermato impegno alla transizione ambientale nel nostro settore ma anche alla necessaria attenzione agli altri angoli della, quella sociale ed economica. In una parola progresso: progresso sostenibile – ha spiegato Troncone –. Lo sviluppo sostenibile è la stella polare delle proposte che la Fondazione porterà già al prossimo congresso, il terzo, la prossima settimana in cui ci saranno proposte concrete di policy".