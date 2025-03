Farina (Snam): decarbonizzare è prioritario

(Teleborsa) - Durante il 25° Workshop annuale dell’Osservatorio Utilities AGICI-Accenture. Tra questi, Claudio Farina, Chief Strategy & Technology Officer di Snam, ha spiegato quali sono gli obbiettivi di decarbonizzazione dell'azienda: "La decarbonizzazione è una sfida epocale per l'industria del sistema energetico. SNAM, come operatore di trasporto del vettore energetico gas, sta investendo da ormai molti anni sulla decarbonizzazione dei gas, quindi sui cosiddetti gas verdi, come il biometano, che già oggi è una realtà, ed è nelle nostre reti, ma anche l'idrogeno nelle varie forme a zero o basso impatto carbonico; c'è poi il tema dei CCS, ovvero cattura e stoccaggio permanente della CO2 per gli utilizzi del gas, soprattutto nelle industrie che saranno più difficilmente elettrificabili o per i trasporti a lunga distanza, o comunque per tutti gli usi finali dove l'elettricità non riuscirà ad avere penetrazione, ma anche per garantire quella riserva di sicurezza energetica garantita dagli stoccaggi".La rete Snam è in larga parte pronta per una eventuale conversione all'Idrogeno; a questo proposito Farina ha spiegato: "L'infrastruttura gas di SNAM è future proof, ed è quindi in larga parte già pronta ad accogliere l'idrogeno, grazie a un lavoro di certificazione, di analisi e di contribuzione alla definizione della normativa di riferimento iniziato ormai da alcuni anni; abbiamo lavorato anche con i produttori, delle tecnologie necessarie, come le turbine che servono a spingere il gas nei nostri tubi, quindi diciamo che in gran parte l'infrastruttura è pronta ad accoglierlo e che questo sarà sicuramente un vettore di grande importanza nel futuro per la decarbonizzazione, ma anche per l'introduzione e l'integrazione dei gas verdi nel sistema energetico industriale del Paese".