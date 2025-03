Osservatorio SUNRISE: innovazione per una mobilità stradale sostenibile

(Teleborsa) - Laprende forma con l’, presentato oggi a Roma da– Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Coordinato dal Professor Ennio Cascetta, il progetto coinvolge sei importanti partner del settore: Almaviva, Autostrade per l'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Fondazione Filippo Caracciolo e Iveco Group, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la decarbonizzazione del trasporto su strada.SUNRISE è uno dei progetti chiave di MOST, accanto agli osservatori Freight Insights per la logistica e IOSCA per l’aeronautica civile. Nasce dall’esigenza di creare un hub di ricerca e monitoraggio a livello europeo, colmando il vuoto di analisi sistematiche e continuative sulla mobilità sostenibile. L’Osservatorio fornirà dati aggiornati sulla, allineandosi alle politiche energetiche italiane ed europee, tra cui il programma FIT for 55.In tal senso, il trasporto su strada si configura come comparto cruciale, rappresentando circa l’89% del totale nella mobilità dei passeggeri e l’84% di quella delle merci. E se, da un lato è quindi insostituibile, dall’altro: come illustrato dal professor Cascetta durante l’evento, il 92% delle emissioni dei trasporti è imputabile al trasporto stradale in Italia, che risulta nelle prime posizioni in questo parametro, superando di molto la media UE (72%), ma anche il Regno Unito (91%), gli Stati Uniti (88%) e la Cina (87%).Dalcon un conseguente aumento dei gas serra. Seppur ci sia una riduzione dei veicoli immatricolati dal 2020, è in aumento il Peso Totale a Terra di questi ultimi che, insieme all’aumento generale dell’età media del parco vetture, costituisce un elemento da considerare nel processo di decarbonizzazione. Allo stesso modo,Per questo motivo, in un momento storico in cui al settore si chiede di diventare sostenibile, l'Osservatorio intende dare un contributo monitorando lo sviluppo del trasporto su strada per passeggeri e merci in Italia, l’andamento del traffico nelle diverse componenti urbano, extraurbano e autostradale, la composizione del parco veicolare per auto e mezzi pesanti, la penetrazione dei diversi vettori energetici e le emissioni di CO2 e altri inquinanti, sia nella componente dal serbatorio alla ruota, sia in quella dal pozzo alla ruota che tiene anche in conto le emissioni prodotte per generare i diversi vettori energetici.Alla luce di queste attività, sono due i prossimi appuntamenti dell’Osservatorio Sunrise."Gli Osservatori, come SUNRISE, non sono semplici strumenti di analisi, ma piattaforme strategiche per leggere, interpretare e guidare l’evoluzione della mobilità. Senza dati non c’è conoscenza, e senza conoscenza non c’è margine decisionale: questa è la logica che accompagna tutte le attività del Centro Nazionale MOST", ha commentato"Comprendere le dinamiche della mobilità significa individuarne le criticità, stimolare il progresso e intervenire con visione e determinazione. In un contesto in cui il settore fatica a stare al passo con l’innovazione e la pianificazione infrastrutturale,grazie alla sinergia tra università, competenze e imprese, essenziale per orientare il cambiamento e gettare le basi di un sistema più solido, resiliente e tecnologicamente avanzato"."SUNRISE si pone obiettivi molto ambiziosi. Il settore dei trasporti in Italia è responsabile di circa il 25% delle emissioni di gas serra, con oltre il 92% di queste derivanti dal trasporto stradale. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal programma Fit for 55 della UE (-43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005), è dunque fondamentale concentrarsi sul trasporto su strada", ha dichiarato. "Negli ultimi anni, diverse tendenze hanno seguito traiettorie inattese, come l’aumento del traffico stradale e delle emissioni di CO2, il rallentamento del mercato delle auto nuove e l'espansione del mercato dell'usato, la crescita delle auto ibride e la stagnazione dei veicoli completamente elettrici, insieme ad un uso crescente dei biocarburanti. L’Osservatorio si propone come uno, in grado di interpretare le attuali tendenze e stimare le evoluzioni future anche in relazione a scenari e politiche alternative. Contribuirà così attivamente al dibattito nazionale ed europeo su questi temi cruciali e favorirà il networking con i principali stakeholder del settore".