Cop29: Pichetto lancia G7 Adaptation Accelerator Hub

(Teleborsa) -ha lanciato ufficialmente - dal Padiglione Italia della Cop29 di Baku - iliniziativa promossa nell’ambito della Presidenza italiana per favorire concrete azioni di adattamento globale, stimolando investimenti e collaborazioni.Il nuovo hub, ha spiegato Pichetto,evidenziando che “il cambiamento climatico sta generando impatti devastanti nei Paesi più vulnerabili, minacciando la sicurezza alimentare, la gestione delle risorse idriche e la resilienza delle comunità locali”.Il Ministro ha inoltre annunciato che, offrendo supporto e collaborazione nell’attivazione di misure in settori quali l’agroalimentare e la gestione delle risorse idriche”.“Abbiamo deciso di puntare a sbloccare l’accesso ai finanziamenti per l’adattamento - ha detto Pichetto –ti”. “Vogliamo - ha aggiunto – unire le forze con i patener finanziar, privati e pubblici, le filantropie, le banche multilaterali di sviluppo, i fondi climatici per realizzare soluzioni innovative, che possano essere replicate su scala globale”.Hanno partecipato al lancio dell’iniziativa ministri di altri P