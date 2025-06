Energia, Pichetto Fratin: "Siamo in transizione verso un nuovo modello"

(Teleborsa) - "Siamo in transizione da un modello di economia, di utilizzo delle energie, di emissioni verso un nuovo modello. Ci siamo resti conto che dobbiamo diminuire le emissioni, quindi quella che viene definita l'azione di mitigazione, e dall'altra parte dobbiamo adattare il nostro modo di vivere, i nostri territori, e quello è l'adattamento al cambiamento climatico, e quindi a un nuovo modello di viverlo". È quanto ha affermato ila margine delorganizzato da Il Tempo all'Ara Pacis, a Roma."La questione è europea ed è nazionale – ha dettoparlando delle–.Nnoi per decenni non abbiamo avuto il nucleare, ci siamo affidati al gas, e la riconversione ad altre fonti energetiche, anche creando un mix, non la si fa con un decreto da un giorno all'altro. Va fatto un accompagnamento del gas: man mano abbandoneremo alcune fonti di produzione energetica, tipo il carbone. Si tratta di andare verso le energie più pulite, fotovoltaico e eolico, che però sono intermittenti, il fotovoltaico funziona di giorno, l'eolico funziona di notte, funziona quando c'è il vento, e quindi è necessario avere gli accumuli per la notte, ed è un percorso che durerà qualche anno, il primo obiettivo è il 2030 nel ribaltare il rapporto attuale. Oggi abbiamo i due terzi dell'energia che provengono dal fossile e un terzo delle rinnovabili, dobbiamo arrivare al 2030 ad vere almeno i due terzi da rinnovabili e un terzo da fossile. Questo è il primo obiettivo. Il percorso per arrivare al net zero al 2050 – che vuol dire a questo punto aver fatto il goal, aver raggiunto l'obiettivo – richiede anche nuove forme di produzione tra cui io aggiungo il nucleare nuova generazione.