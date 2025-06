Energia, Pichetto: “Interventi in arrivo per abbassare i costi e favorire l’energia pulita”

(Teleborsa) - "Il Governo è al lavoro su una". Lo ha ribadito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo a margine del"Stiamo valutando una serie di interventi – ha dichiarato il ministro – che da un lato puntano a liberare la rete dall’occupazione virtuale, per permettere l’installazione di nuova produzione di, e dall’altro ad adattare l’infrastruttura ai nuovi grandi consumatori, come iNaturalmente, stiamo anche considerando, come i contratti per differenza, che ci aiutino a superare questo momento difficile e a ridurre il prezzo complessivo dell’energia elettrica".A sostegno delle parole del ministroe della premiersull’ipotesi di nuove misure per contrastare l’aumento dei costi, Pichetto ha confermato che l’Esecutivo è pronto ad agire, se necessario. "Stiamo lavorando a condizioni di disaccoppiamento, che significhino", ha aggiunto.In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il ministro ha sottolineato anche l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea nel contrastare i cambiamenti climatici. "Questa ricorrenza serve a ricordare a tutti, cittadini e decisori,di mitigazione delle emissioni e di adattamento dei nostri territori ai cambiamenti climatici. Vuol dire un passaggio verso un’aria più pulita e una realtà più sana", ha affermato Pichetto.Infine, ha concluso il suo intervento con una battuta: "", lasciando intendere che le priorità, al momento, sono focalizzate sull’a