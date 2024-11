doValue, CONSOB approva prospetto AuCap. Closing acquisto Gardant il 22 novembre

doValue

Mediobanca

UniCredit

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato cheha deliberato l'relativo all'aumento di capitale sociale in opzione per un importo massimo complessivo di circa 150 milioni di euro.È previsto che il CdA si riunisca in data2024 pere le condizioni definitivi dell'aumento di capitale, incluso il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni.Inoltre, è previsto che: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (Diritti di Opzione) siano esercitabili, a pena di decadenza,2024 al 12 dicembre 2024 (estremi inclusi); e che i Diritti di Opzione siano negoziabili sull'Euronext Milan dal 25 novembre 2024 al 6 dicembre 2024 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.Come già reso noto al mercato, gliFortress, Bain, Elliott e alcuni manager di Gardant hannoa sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un importo complessivo pari a circa 82,5 milioni di euro.Inoltre, la società ha sottoscritto con, Banca Akros e, un(contratto di preunderwriting) ai sensi del quale le parti si sono impegnate a stipulare, al verificarsi di talune condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, il contratto di garanzia. È previsto che, entro l'inizio del Periodo di Opzione, doValue e i Garanti sottoscrivano un contratto di garanzia (Contratto di Underwriting) avente ad oggetto, tra l'altro, l'impegno dei Garanti, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere al Prezzo di Offerta, secondo i termini e le condizioni previsti dal Contratto di Underwriting stesso e in proporzione ai rispettivi impegni assunti, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa, che si terrà successivamente al Periodo di Opzione, fino all'importo massimo complessivo di circa 67,5 milioni di euro pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale e la quota oggetto dell'Impegno di Sottoscrizione.Infine, doValue ha comunicato che ildi Gardant è attualmente previsto per il giorno2024, condizionatamente alla sottoscrizione del Contratto di Underwriting e agli usuali adempimenti derivanti dai contratti di finanziamento.