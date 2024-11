Giornata dell'Infanzia, Calderone: "Importante costruire azioni e reti a tutela di bambini e adolescenti"

(Teleborsa) - "Laci ricorda l'importanza di costruire azioni e reti a tutela di bambini e adolescenti. Richiama tutti noi ad assumerci la responsabilita' di essere presenti, con costanza, nel contrasto alle molteplici minacce alla serenita' del loro crescere". Lo ha detto ilin un videomessaggio in occasione della Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza."Come faremo, per esempio - ha spiegato -, nelle comunità per adolescenti realizzate grazie all'finanziato dal PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027: centri di aggregazione per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni che saranno attivi dai primi mesi del 2025 perAccompagnare i piu' giovani verso l'eta' adulta e' un impegno che va onorato giorno dopo giorno, con attenzione al loro presente per costruire un futuro migliore".