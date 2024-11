Il Women Economic Forum torna a Roma per discutere dell'empowerment femminile e delle sfide future

(Teleborsa) - Dal 20 al 22 novembre, la capitale ospita la seconda edizione del. L'evento riunisce nel campus dell'istituzioni, aziende atenei e personalità di rilievo internazionale per confrontarsi sulle sfide delle donne nell'economia globale.Un’importante iniziativa internazionale dedicata all’. Con il patrocinio del Comune di Roma, il forum prevede sette sessioni plenarie su temi chiave come intelligenza artificiale, giustizia climatica, salute, longevità e spazio, oltre a due Ideathon per studenti. L’evento, che riunisce leader globali e opinion leader, affronta questioni come iloffrendo soluzioni concrete per una società più equa e inclusiva."Intanto ci tengo a ringraziare la Luiss. Prima di tutto è un'università di prestigio, com'è di prestigio questo forum che sarà collegato con 150 paesi, abbiamo un milione e duecentomila persone in streaming. Quindi, ie questa è la forza delle donne e sono felice diDobbiamo combattere molto, perché diciamo che il futuro ci pone alcuni problemi ma non ce la faremo, non avremmo problemi", dichiara"Siamo al secondo anno di questo evento. Abbiamoche parteciperanno per ben tre giorni a questo raduno internazionale. Noi abbiamo scelto delle donne dai profili straordinari per dimostrare che ci siamo, che in tutto il mondo ci sono delle donne che si occupano die. È davvero un moltiplicatore questa istituzione e noi vogliamo sempre di piùche oggi mostreremo, che interverranno, e che in tutti i loro settori sono riusciti ad avere uno straordinario successo, perché possiamo averlo. Se ci diamo una mano, l'unica con l'altra,, laddove tante donne non riescono adesso ancora ad arrivare.Hanno il merito per farlo e e noi vogliamo mettere in mostra il loro merito", dichiara"Inoltre, la sostenibilità di un’impresa passa ancheha un programma integrato che investe nelle persone per la piena inclusione di tutte le diversità come valore fondante ma anche come condizione per la crescita del business", aggiunge la Severino.L'evento ha come obiettivo quello diper promuoverne l'ingresso nei, sostenere l'imprenditoria femminile e influenzare le politiche a livello nazionale e internazionale."Noi dentro a Sanpaolo riteniamo molto importante partecipare a questi eventi che pongonocome quello della sostenibilità e dell'importanza di eliminare ogni ostacolo alla piena valorizzazione delle persone, che siano uomini, che siano donne, che appartengono a qualsiasi minoranza ma il talento e il merito deve essere assolutamente valorizzato ovunque esso si trovi", conclude