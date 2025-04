Euroflora torna a Genova: 85.000 mq di meraviglia

(Teleborsa) - Con2025 apre i battenti nel nuovo waterfront di Genova, trasformando l’ex area della Fiera e piazzale Kennedy in un immenso palcoscenico fiorito. L’inaugurazione si è tenuta ieri, mercoledì 23 aprile, in forma sobria per rispetto del lutto per Papa Francesco.Per la prima volta, l’evento prende il via dal nascente Parco della Foce, allestito con spettacolari aree fiorite, un mirador in legno affacciato sul mare eper raccontare la biodiversità italiana. Nella nuova arena centrale del Palasport, una Lanterna di Genova ricoperta di fiori e una fotografia omaggio a Papa Francesco accolgono i visitatori. Non mancano le sorprese: due dinosauri floreali, giardini galleggianti tra yacht e barche, e il Padiglione Blu con composizioni dedicate a Sampdoria e Genoa, fiori recisi, bonsai e persino un palmeto arrivato da Miami.Dopo due edizioni a Nervi, Euroflora torna 'a casa', come l’ha definita il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando,. Il tema di quest’anno, 'La natura si fa spazio', riflette lo spirito di una Genova in evoluzione, come ha dichiarato il sindaco facente funzioni: "Un quartiere nuovo per una città che guarda al futuro".Il presidente della Regione Liguria,ha sintetizzato lo spirito dell’edizione con un motto: "". L’investimento complessivo per l’evento si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Accanto ai florovivaisti italiani, presenti espositori internazionali da Francia, Olanda, Monaco, Thailandia, Buthan e Florida, con piante rare e scenografiche.Euroflora 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura, dell’arte paesaggistica e della bellezza in tutte le sue forme.