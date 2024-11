Nuovo Codice della Strada: sicurezza e responsabilità

(Teleborsa) - Conil Senato ha approvato in via definitiva lagià passata alla Camera dei Deputati. Il nuovo testo, composto da 36 articoli, introducecon particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcol, droghe e all’uso del cellulare al volante. Tra le novità spiccano anche misure più severe per i monopattini e disposizioni etiche come la sospensione della patente per chi abbandona animali in strada.L’uso delcomporterà multe tra 250 e 1.000 euro e la sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti; la sospensione sale a 15 giorni per chi ha meno punti. Per i recidivi, le sanzioni arrivano fino a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione di 8-10 punti.Inasprite anche le pene per la: con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa varia tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l, si rischia l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda da 800 a 3.200 euro e sospensione da 6 mesi a un anno. Superati i 1,5 g/l, la pena prevede arresto da 6 mesi a un anno, ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e sospensione da uno a due anni.Una delle misure più innovative è, un dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo se il conducente supera un tasso alcolemico di 0,8 g/l. In questi casi, sulla patente sarà indicata la dicitura "limite dell'uso", e il conducente potrà guidare solo con tasso alcolemico pari a zero.Per chiscatta la sospensione immediata della patente, con revoca fino a tre anni in caso di conferma delle analisi. I controlli, che includono prelievi salivari e biologici, permettono lo stop immediato alla guida. Le pene per omicidio stradale in stato di alterazione psico-fisica sono state aumentate fino a 7 anni.Importanti novità riguardano i: saranno obbligatori targa, casco e assicurazione. Inoltre, chi abbandona animali in strada rischia la sospensione della patente; se l’azione provoca un incidente mortale, la pena può arrivare a 7 anni di reclusione.