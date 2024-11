Smart Capital ammessa in Borsa. Raccolta in due tranche da 8,6 milioni di euro

Altea Green Power

Intesa Sanpaolo

Alantra

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, haalle negoziazioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (). L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 22 novembre 2024.È stato concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, con una, suddivisa in due tranche.La raccolta derivante delladell'aumento di capitale scindibile è pari a circa 6,9 milioni di euro , a cui hanno partecipato circarappresentati da importanti famiglie di imprenditori italiani, tra cui Testa Holding S.r.l. (riconducibile alla omonima famiglia) e l'imprenditore Mario Cocchi unitamente a diversi primari investitori istituzionali. In particolare, nell'ambito della prima tranche dell'aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 azioni ad un prezzo di 1,55 euro per azione.Alla data di avvio delle negoziazioni, ilsarà composto da 28.103.019 azioni di cui 26.437.764 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 1.665.255 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dagli azionisti di riferimento Finagrati S.r.l., Costantini Investments S.r.l. e Reef Capital S.r.l..Laprevista il primo giorno di quotazione è pari a circa 41 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (circa 43,6 milioni di euro includendo le azioni a voto plurimo che ammesse alle negoziazioni) con un flottante del 52,68% circa.Inoltre, la società procederà con unadell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci di Smart Capital a servizio dell'operazione di quotazione per massime 14.931.992 azioni ordinarie entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 31 dicembre 2024. A tal riguardo, sonodi sottoscrizione al prezzo di collocamento per un importo complessivo di circa 1,8 milioni di euro; in particolare, la società ha raccolto l'impegno irrevocabile da parte di(società riconducibile all'imprenditore Giovanni Di Pascale, AD di) in qualità di cornerstone investor a sottoscrivere una porzione dell'aumento di capitale per un importo almeno pari a 1 milione di euro, nonché da parte di ulteriori famiglie per un importo complessivo di circa 0,8 milioni."Il sostegno degli investitori rafforza il nostro ruolo come partner strategico per le PMI italiane, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aziende in cui investiamo con un forte approccio imprenditoriale - ha detto, Presidente e Amministratore Delegato - Per noi, questo risultato non rappresenta solo un obiettivo raggiunto, ma anche il punto di partenza per nuove sfide e ambizioni"."Oggi Smart Capital ha raggiunto un traguardo fondamentale, aprendo la strada a nuove opportunità con l'ingresso nel mercato EGM Pro di Borsa Italiana - ha commentato, Managing Partner e Direttore Generale - Questo risultato segna l'inizio di un importante capitolo, che ci consentirà di accelerare la nostra crescita e ampliare il raggio delle nostre attività di investimento".Nell'operazione di quotazione, Smart Capital è assistita dain qualità di Joint Global Coordinator, dain qualità die Joint Global Coordinator, da Banca Investis in qualità di Joint Global Coordinator, dain qualità di IPO Financial Advisor.