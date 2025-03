Copernico Sim, commissioni in aumento del 21% nel 2024. Dividendo di 0,08 euro

Copernico Sim

(Teleborsa) -, Società di Intermediazione Mobiliare attiva nel mercato dei servizi finanziari e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 9,6 milioni di euro, in aumento del 20,9% rispetto al 2023, una 4,4 milioni di euro, in aumento 27,7%, e una 0,22 milioni di euro, in aumento del 164,3%.Al 31 dicembre 2024, si registra unapositiva per 20,1 milioni di euro, mentre la raccolta lorda si attesta a 153,4 milioni di euro. Gli Asset Under Management () sono pari a 792 milioni di euro (713 milioni di euro al 31-dic-23), in aumento dell'11,1%Il CdA ha proposto la distribuzione di unlordo ordinario pari a 0,08 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle 1.920.500 azioni ordinarie in circolazione, stabilendo che la data di stacco della cedola sia il 19 maggio 2025, la record date il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025.