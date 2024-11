Vard (Fincantieri), ordine significativo per cinque navi "Walk-to-work"

Fincantieri

(Teleborsa) -, controllata norvegese del Gruppoattiva nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione dicon un cliente internazionale. Il(per Fincantieri significa superiore a 200 milioni di euro).Le unità forniranno servizi di approvvigionamento, manutenzione e operatività per le piattaforme offshore nel settore oil & gas. Tutte le unità saranno costruite, allestite, collaudate e consegnate dal. Le prime quattro navi verranno consegnate nella seconda metà del 2027, mentre l'ultima è prevista per il primo trimestre del 2028."Siamo lieti di proseguire il nostro lavoro come partner di fiducia e leader nelle soluzioni per navi specializzate - ha detto, AD di Fincantieri - Queste nuove unità, dotate di tecnologia all'avanguardia e caratteristiche personalizzate, sono progettate per massimizzare la sicurezza e l'efficienza, ottimizzando al contempo i consumi. Il nostro impegno per l'innovazione e la collaborazione con i clienti, mentre il nostro portafoglio ordini continua a crescere".