21 Invest lancia fondo specializzato su healthcare. Target massimo di 150 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo di investimento fondato da Alessandro Benetton, ha, con un primo closing di circa 70 milioni di euro e undi euro. Si tratta del primo veicolo specializzato del gruppo dedicato al settore sanitario.21 Invest Healthcare investirà inad alto potenziale di crescita, focalizzate su prodotti e servizi innovativi per il benessere della persona e degli animali, nei settori healthcare, wellness e wellbeing, inclusa la nutraceutica, la cosmesi avanzata, il settore veterinario e affini. Il ticket medio per operazione sarà tra i 10 e i 15 milioni di euro.Il fondo ha già ricevuto il sostegno di importanti investitori italiani ed europei, di natura istituzionale e privata, quali Fondo Italiano e European Investment Fund. A supporto delle attività, 21 Invest si avvale di un team qualificato composto da professionisti con numerosi anni di esperienza nel private equity e una profonda conoscenza del settore medicale con ie il21 Invest si apre al settore healthcare dopo lein ambito medico e farmaceutico con aziende come la francese PLG e l'italiana SIFI."Un, che ha consolidato le sue solide radici e al tempo stesso si proietta verso un futuro in cui il settore medicale sarà sempre più centrale, richiedendo impegno e attenzione - ha commentato Benetton - Questo fondo rappresenta il nostro contributo a un ambito cruciale per la società e il benessere collettivo facendo leva sull'esperienza sviluppata in questi anni in Italia e Francia".