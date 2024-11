Al via l'Italian Insurtech Summit 2024: focus sull'innovazione nel settore assicurativo

(Teleborsa) -. E' quanto confermato dall', che ha preso il via oggi presso il. La quinta edizione dell'evento, organizzato dall'(IIA), in co-promozione con SHARE, ha coinciso con le giornate conclusive della Call Tech Action (CTA).In base ai dati suglipresentati da, Presidente e fondatore di IIA, il settore ha totalizzato circanel solodell'anno ed un totale di. Il comparto insurtech si prepara dunque adi investimenti. Di questi, il 73% è atteso dalle compagnie assicurative, il 12% dalle banche, il 5% dal mondo dei broker, il 2% dalle start-up e l'8% dal comparto non assicurativo, che ha registrato una crescita dell'80% rispetto al 2023.Nel corso della due giorni, ricca di appuntamenti e, si alterneranno sul palco, con circain streaming, in gran parte giovani."Il settoresta vivendo un’negli investimenti, che supereranno il miliardo di euro nel 2024, con un incremento ulteriore previsto a 1,5 miliardi entro il 2025", commenta, Presidente di IIA, sottolineando che "questo sviluppo è trainato da un crescente utilizzo dell'e dall’ingresso dinel mercato, come utility e retailer, pronti a cogliere le opportunità del mercato della distribuzione assicurativa".La due giorni del Summit sarà anche l’occasione per la presentazione diinsieme ai propri partner:elaborato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech delche monitora lo stato di avanzamento degli investimenti e il grado di innovazione nel settore assicurativo in Italia, confermando il raggiungimento della soglia di sufficienza con un punteggio di 20/30 nel 2023, in miglioramento rispetto ai 14/30 del 2022. Nei primi sei mesi del 2024,, con un focus su gestione dei sinistri, sottoscrizione e back-office. Nel 2023 si è assistito ainsurtech, con un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente. A questo dato si aggiungono idelle compagnie che hanno totalizzato investimenti per 44,8 milioni di euro, in aumento dell’89% rispetto 23,7 milioni di € del 2022.La ricercacondotta dache analizzanei processi di sottoscrizione assicurativa, evidenzia che, nei primi sei mesi del 2024,ha previsto undell'IA nella sottoscrizione, con il 54% delle compagnie che hanno incontrato difficoltà nel reclutamento di risorse specializzate.La ricercaconferma che negli ultimi anni, il numero diè aumentato significativamente, raggiungendorispetto al 47% del 2022. Parallelamente,sta diventandonel settore assicurativo, con il 55% dei consumatori pronti a utilizzare assistenti AI per l'acquisto di polizze e il 48% disposti a considerarli per la denuncia dei sinistri., a cura dell’Avvocato Daniela Runggaldier - Senior Counsel presso Molinari Studio Legale,- Founder e Managing Partner, InLife Advisory e- Avvocato e Founder, Floreani Studio Legale Associato, che indaga come l'intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il settore assicurativo, evidenzia che è essenzialeper garantire un'adozione sicura e conforme, proteggendo i diritti dei consumatori.Dopo due giorni ricchi di attività, approfondimenti e momenti di confronto di alto livello, tra cui il, che offrirà una visione globale del mercato grazie a leader di spicco, ed idedicati a tematiche cruciali come Data Analytics, Embedded Insurance e Sicurezza del Dato, l’Italian Insurtech Summit 2024 si chiuderà domani, 22 novembre, con gli attesissimi. Questi riconoscimenti celebreranno lein quindici diverse categorie, premiando il talento e l'innovazione che stanno ridefinendo il futuro del settore assicurativo attraverso modelli operativi e soluzioni digitali all’avanguardia.