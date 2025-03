Eventi e scadenze del 20 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Lunedì 17/03/2025

Martedì 18/03/2025

Mercoledì 19/03/2025

Giovedì 20/03/2025

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- XIII edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinato dal Comitato Edufin e promosso dal MIUR- Londra - La Morgan Stanley Annual European Financials Conference riunirà leader del settore finanziario, investitori e analisti per discutere le tendenze chiave che influenzano il settore bancario e assicurativo in Europa. Tra i relatori previsti ci sono figure di spicco della finanza globale, inclusi rappresentanti di grandi istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, enti, istituzioni, acceleratori e investitori esteri- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo- Il Vertice Euro si svolge a Bruxelles- Bollettino Economico09:00 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione09:00 -- Dichiarazione introduttiva di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles10:00 -- Aula Gruppi Parlamentari, Roma - L'evento riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo accademico e internazionale per discutere le sfide legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e al diritto universale all'acqua. Intervengono, tra gli altri, i ministri Tajani e Pichetto Fratin, Alain Meyssonnier (Presidente IME) e Maurizio Martina (Vice Direttore Generale FAO)10:30 -- Sede di Confindustria Moda, Milano - Conferenza stampa di presentazione di SAMAB, Fashion Technologies Event, l'evento dedicato alle tecnologie abilitanti della filiera della moda. Verranno presentati dati e trend sull'andamento della filiera della moda, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali e sulle prospettive future del settore10:30 -- Le Village by CA, Milano - Conferenza stampa online di presentazione dell'evento "AI e Insurtech - Sfide, opportunità e casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'industria assicurativa in cambiamento", organizzato da IIA. Durante la conferenza, saranno anticipati alcuni dei principali topic, tra cui l'Insurtech Index 2024, realizzato dall'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano e IIA- Italian Insurtech Association'11:00 -- Piazza dei Cavalieri di Malta, Roma - Il Presidente Mattarella visiterà l'Istituto di Studi Romani in occasione del centenario di fondazione11:00 -- Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino - Conferenza stampa di UPS, in collaborazione con Aeroporti di Roma, per annunciare l'inaugurazione del centro logistico presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino con un nuovo volo giornaliero diretto che collega l'hub europeo di Colonia/Bonn e Roma. Interverranno UPS e ADR insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali12:00 -- Ponte dell'Industria, Roma - Cerimonia di apertura di Ponte dell'Industria, riqualificato in occasione del Giubileo dal Gruppo FS Italiane attraverso la sua società operativa Anas13:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella a colazione in onore dei Cardinali italiani di nuova nomina- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2024 - ore 16.30 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2024 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024