AI e Insurtech: nel 2024 investimenti record ma penetrazione è "ancora bassa"

(Teleborsa) - Si terrà il 27 marzo la seconda edizione di, evento realizzato dall'(IIA) in partnership con. L'appuntamento, che si terrà presso, offre un'opportunità unica per esplorare come l'Intelligenza Artificiale (IA) stia rivoluzionando il settore assicurativo, dalla gestione dei dati alla personalizzazione delle offerte.ha già adottato o sta pianificando di implementare: dall’automazione applicata alle richieste di risarcimento danni, alla gestione avanzata dei rischi, fino alla personalizzazione delle polizze.Il 2024 ha segnato un: secondo i dati di IIA, in Italia, è stato. Di questa cifra,del totalesono stati destinati all’. Le previsioniindicano undegli investimenti in AI, che dovrebbero raggiungere i 90 milioni di euro, su un totale di 1,2 miliardi destinati all’innovazione nel comparto assicurativo, mentre nel 2026, lasul totale degli investimenti in tecnologia dovrebbe toccare un(140 milioni di euro investiti sugli 1,5 miliardi di euro complessivi). Una percentuale che viene considerata "ancora troppo bassa" data la semplicità con cui questa tecnologia può essere integrata all’interno della catena del valore.Sul fronte dell, attualmentecomponenti basate sull’intelligenza artificiale, ma l'adozione è destinata a crescere rapidamente: si stima cheincluderà funzionalità AI, per superare iavrà unnel processo di sottoscrizione assicurativa e, secondo una recente ricerca di EY, i benefici si estenderanno anche alla prevenzione delle frodi, all’elaborazione dei sinistri e al miglioramento dell’assistenza clienti, delineando un futuro sempre più digitale ed efficiente per il settore assicurativo.L’evento del 27 marzo si aprirà con larealizzato dall’, in collaborazione con IIA, a cura di, Research Director – Fintech & Insurtech Observatory, Polimi e in cui sarà esposta una panoramica sugli investimenti che le compagnie assicurative stanno facendo in ambito intelligenza artificiale. A seguire icon partecipanti di spicco delle maggior aziende internazionali. Insieme ai referenti di IIA,, Presidente e co-fondatore di IIA & Yolo Group, parteciperanno, Co-fondatore e Vicepresidente di IIA e Founder & Managing Partner di Wide Group,, Head of EMEA Solutions Consulting di expert.ai,, Western Europe Lead for Data, Analytics & AI di Microsoft,, Financial Services Business Development Manager di AWS e, Solutions Architect di Amazon Web Services,, CEO di Europ Assistance,, Group Head of Digital Business, Corporate Venture Capital and Partnerships di Reale Mutua,, Founder di IdentifAI."L’Intelligenza Artificiale Generativa rappresenta una rivoluzione per il settore assicurativo, ma la sua adozione in Italia è ancora limitata. Il rischio è che, ancora una volta, il nostro Paese perda un’opportunità cruciale per innovare e restare competitivo a livello internazionale", dichiara, Presidente di IIA, aggiungendo che l'evento vuole "riunire" industria assicurativa, realtà tecnologiche e startup, "per condividere conoscenze, discutere le sfide attuali e future, e collaborare verso un'adozione consapevole e strategica dell'IA nelle realtà aziendali".L'evento in presenza del 27 marzo sarà preceduto da una, per offriredei temi in programma e presentare i dati principali dell’Insurtech Investment Index. Tra gli altri parteciperanno(head of Solution Consulting EMEA di expert.ai),(Co-founder e managing partner di Wide Group) e(Group Chief transformation & services development officer di Reale Group).