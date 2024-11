Andrea Orcel premiato come "INSEADER of the year 2024"

UniCredit

(Teleborsa) -, CEO di, è stato premiato come, ovvero la personalità dell'anno tra gli alumni dell'INSEAD, una delle più prestigiose business school al mondo, con sede a Fontainebleau, in Francia, e campus a Singapore, Abu Dhabi e San Francisco.La scelta è caduta su Orcel "per la sua- si legge nella motivazione - che hanno avuto un impatto profondo sul settore bancario internazionale, guidando uno dei maggiori istituti bancari europei attraverso sfide complesse, promuovendo l'innovazione e l’eccellenza".La premiazione è avvenutanel corso di un evento a Milano, organizzato dall'; l’appuntamento ha avuto inoltre lo scopo di raccogliere fondi per sostenere unaper uno studente italiano.in qualità di Group Chief Executive Officer di UniCredit, guida la banca attraverso un processo di digitalizzazione e semplificazione, sostenuto da un'attenzione continua verso i suoi clienti. È uno dei principali esperti nel settore bancario in Europa, con una comprovata esperienza di successo in ruoli di alto livello in diverse importanti istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Durante la sua carriera come senior investment banker, Andrea Orcel ha lavorato su alcune delle più innovative e complesse fusioni e acquisizioni e transazioni di mercato dei capitali a livello globale.