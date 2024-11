Azioni Adani, crollo in Asia dopo accuse tangenti. Gruppo: "accuse sono prive di fondamento"

(Teleborsa) - Le azioni del gruppo dell'imprenditore indianosono crollate nelle Borse asiatiche dopo che il suo presidente è stato incriminato da un tribunale federale di New York.Il magnate è stato accusato dai procuratori statunitensi di aver distribuito più di 250 milioni di dollari, in tangenti, per ottenere delle commesse, a funzionari del governo indiano. Si tratta di contratti di energia solare che avrebbero potuto generare profitti per oltre 2 miliardi di dollari.I titoli della capogrupposono crollata del 10 per cento, mentreè scivolata del 20 per cento eè scesa del 10 per cento.La multinazionale indiana rifiuta le accuse dei procuratori statunitensi e in un comunicato il portavoce del gruppo ha affermato: "Rifiutiamo le accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e della Securities and Exchange Commission contro i responsabili della società Adani Green; le accuse sono totalmente prive di fondamento".