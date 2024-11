Derchi (Snam): per investimenti serve coinvolgimento comunità, impatto positivo su territori

Snam

(Teleborsa) - "L'che il Gruppo intraprende sul territorio nazionale. Penso ad opere come la Linea Adriatica, che garantirà 10 miliardi di metri cubi all'anno di capacità aggiuntiva di trasporto dal Sud al Nord del paese, e alle due FSRU, la Italis Lng operativa a Piombino e la BW Singapore che lo sarà a Ravenna nel primo trimestre del 2025, garantendo un aumento di 10 miliardi di metri cubi all'anno della capacità di rigassificazione del Paese". Lo dettodi, intervenendo all'Assemblea di Anci."Ma anche al SoutH2 Corridor, la dorsale che consentirà di trasportare l'idrogeno verde dal Nord Africa al cuore dell'Europa e il progetto Ravenna CCS, in joint venture con Eni, per la cattura e lo stoccaggio della CO2 - ha proseguito - Tutti questiche ne ospitano la realizzazione, un tassello fondamentale nel più ampio rapporto che Snam intrattiene con tutte le parti interessate"."Ci siamo presi l'ante-operam, e dal 2027 genereremo addirittura un impatto positivo - ha detto Derchi - Per non parlare del contributo economico e sociale: il valore aggiunto al PIL generato nel 2023 dagli investimenti Snam sul territorio nazionale è stato pari a 2,7 miliardi di euro".