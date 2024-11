Dividendi: crescita globale al 3,1%, Cina e Stati Uniti da record per distribuzioni

Meta

(Teleborsa) - Lunedì scorso è stata una giornata molto ricca a Piazza Affari, poiché una decina di società - tutte Blue-Chips- hanno staccato la cedola del dividendo. La ricerca dielevati è molto importante per chi investe, perché le distribuzioni. Ci si domanda allora come stanno andando i dividendi a livello globale e quali sono le società che distribuiscono utili maggiori agli azionisti. Secondo l'ultimoi dividendi globali hanno raggiunto unDal Global Dividend Index di Janus Henderson emerge che i dividendi globali sononel terzo trimestre, un record per il periodo, mentre l'aumento sottostante si è attestatoda parte dihanno oscurato una crescita molto più forte del resto del mercato. In particolare i tagli di Evergreen Marine a Taiwan e Glencore nel Regno Unito hanno impattato negativamente per 3,4 punti percentuali, mentre la crescitasarebbe stata più che doppia,in linea con il primo semestre e con il risultato previsto per l'intero anno.Per il resto,% nel terzo trimestre. A livello globale, nove società su dieci (88%) hanno aumentato i dividendi o li hanno mantenuti invariati.Infine, anche la, per loro natura volatili, ha avuto un impatto negativo sulla performance del periodo.Insono stati pagatinel trimestre. La maggior parte della crescita in Cina è stata alimentata dalla big del commercio elettronico, che per la prima volta quest'anno ha corrisposto dividendi agli azionisti, mentre in India si è riscontrata una forte crescita per diverse società.Primo anno di dividendi anche per le big di Internet -- che hanno dato una spinta significativa alla crescitadove il 96% delle società ha aumentato i pagamenti o li ha mantenuti invariati rispetto all'anno precedente.Le remunerazioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, sono state nettamente inferiori, trascinate dalla. Invece, Singapore ha invertito la tendenza grazie ai forti dividendi delle sue banche., la crescita sottostanterispetto al primo semestre. Secondo Federico Pons, Country Head per l’Italia di Janus Henderson Investors, "la stagionalità fa sì che nella maggior parte dei Paesi i dividendi pagati nel terzo trimestre siano relativamente pochi, per cui l'impatto del terzo trimestre sul totale annuale è relativamente attenuato".hanno rappresentato lapagato. Mentre,hanno registrato unaa una cifra.Dal punto di vista settoriale, lee le societàhanno dato il maggior contributo alla crescita, mentre i settorihanno avuto il maggior impatto negativo.Dato il livello più basso dei dividendi speciali una tantum del terzo trimestre, Janus Henderson haleggermente le sue, portandole, con un incremento nominale del(rispetto alla precedente stima del 4,7% di crescita nominale). Non cambiano le aspettative di una crescita sottostante del 6,4%.