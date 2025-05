La Cina sta valutando la possibilità di colloqui con USA sui dazi

(Teleborsa) - "La Cina ha notato che alti funzionari deglihanno ripetutamente espresso la loro. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno recentemente trasmesso proattivamente informazioni alla Cina, tramite le parti interessate, in numerose occasioni, nella speranza di avviare colloqui con la Cina.". Lo ha detto un portavoce del Ministero del Commercio cinese, rispondendo alle domande dei giornalisti sul dialogo e sulle consultazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti."La posizione della Cina è coerente:- ha aggiunto - La guerra tariffaria e la guerra commerciale sono state avviate unilateralmente dagli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità ed essere pronti ad agire per correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali"."Abbiamo notato che ultimamente gli Stati Uniti hanno continuato a far trapelare informazioni sull'adeguamento delle misure tariffarie - ha continuato - Ciò che la Cina vuole sottolineare è che se gli Stati Uniti non correggeranno le loro errate misure tariffarie unilaterali in un eventuale dialogo o colloquio, significherà che non sono affatto sinceri e danneggeranno ulteriormente la fiducia reciproca tra le due parti. Dire una cosa e farne un'altra, o addirittura".