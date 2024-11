FIPE, Emendamento al DDL Concorrenza sui buoni pasto: tetto al 5% per le commissioni

(Teleborsa) -, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, esprime il proprioin materia diapprovato alla Camera dei Deputati.L’introduzione di un tetto massimo alle commissioni,, rappresenta per la Federazione un grande traguardo che consente dicome strumento indispensabile per i lavoratori, senza danneggiare gli esercenti,Una soluzione cheperché riduce sensibilmente i costi per le migliaia di piccole imprese che accettano i buoni pasto, senza penalizzare i lavoratori per i quali il valore del buono resta immutato.