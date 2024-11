Google, amministrazione Usa chiede la cessione di Chrome

Google

Holding statunitense a cui fa capo Google

(Teleborsa) - Dopo le valutazioni e gli annunci delle scorse settimane, il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente chiesto a un giudice di ordinare lo smembramento delle attività di, richiedendo alla società di cedere il suo browser. L'azione rientra nelle attività antitrust per per contrastare ilesercitato suidel gigante di Internet. In un atto depositato in tribunale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha infatti sollecitato una revisione delle attività di Google, incluso il divieto di accordi che rendano Chrome il motore di ricerca predefinito sugli smartphone per impedirgli di sfruttare il suo sistema operativo mobile Android.A ottobre ilaveva fatto sapere che avrebbe chiesto a Google di apportare profondi cambiamenti al suo modus operandi, dopo che ad agosto una sentenza aveva stabilito che il colosso della tecnologia gestiva un monopolio illegale. Tra le richieste dell'amministrazione americana anche quella di non far rientrare Google nel mercato dei browser perLa richiesta di cessione di Chrome da parte di Google rappresenterebbe un profondo cambiamento dell'atteggiamento dellche hanno sempre evitato di toccare gli interessi delle Big Tech dopo il fallimento di ormai 20 anni di smembrare Microsoft.Già ieri il prezzo delle azioni Alphabet, la, è sceso a 177,3 dollari, in calo dell'1,25%.