Mercato americano positivo dopo la Fed. Balza Walt Disney con i conti

(Teleborsa) -, con il, che termina a 41.114 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.631 punti. Leggermente positivo il(+0,39%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,41%).La Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso di riferimento tra il 4,25% e il 4,5%, una mossa ampiamente prevista dal mercato. Il presidentedei tassi per anticipare eventuali impatti dei dazi del presidente Donald Trump, visto che l'inflazione è ancora "superiore all'obiettivo". "In realtà non sappiamo quali saranno le risposte giuste ai dati finché non ne vedremo di più", ha dichiarato durante la conferenza stampa.Nel frattempo,. Giovedì prima dell'apertura tocca al colosso energeticoe al gigante dei media, mentre dopo la chiusura alla società di mediae alla società di viaggiNell'S&P 500, buona la performance dei(+1,02%),(+0,91%) e(+0,81%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,84%) e(-0,50%).Tra i(+10,76%),(+2,77%),(+2,23%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,22%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%. Tentenna, che cede lo 0,59%.Tra i(+7,07%),(+4,63%),(+3,15%) e(+3,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,02%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,51 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 7,26%. Sensibili perdite per, in calo del 6,90%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 241K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,3%; preced. 2,2%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 1,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1,2%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,2%).