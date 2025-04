Wall Street avanza con moderate perdite ma settimana è positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Alphabet

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

materiali

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

Merck

Salesforce

Intel

Verizon Communication

United Health

Nike

Charter Communications

Tesla Motors

Nvidia

GE Healthcare Technologies

T-Mobile US

Intel

Old Dominion Freight Line

Gilead Sciences

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre resta piatto l', che si posiziona a 5.494 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,41%). Il Listino USA si avvia a chiudere comunque una settimana nel complesso positiva.A sostenere il mercato americano hanno contribuito i, parent company di Google, e, dopo che concessioni fatte dal dipartimento del commercio cinese che ha aperto alla possibilità di escludere i dazi su diversi prodotti USA.L'unico dato USA del giorno, quello sulla, è sceso a 52,2 punti dai 57 precedenti, risultando superiore alla soglia critica di 50 e facendo meglio del consensus (50,8 punti).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,15%),(+0,72%) e(+0,52%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,05%),(-0,60%) e(-0,57%).Tra i(+2,34%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,45%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un 0%.(+9,82%),(+8,62%),(+2,58%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,45 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,68%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,98%.