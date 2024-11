Il Parco "Aldo Moro" di Ciampino si arricchisce di 240 alberi

(Teleborsa) -, grazie all'iniziativa portata avanti da, in collaborazione con il Comune di Ciampino e il supporto tecnico di Etifor e WOWnature. Le nuove piante - lecci, querce rosse, pruni da fiore, cedro libanese, platano e lauro ceraso - hanno l'obiettivo di riqualificazione del verde a beneficio della comunità locale e nel pieno rispetto dell’identità storica e paesaggistica del parco.Il progetto si inserisceche prevede di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.All’inaugurazione sono intervenuti la Sindaca di Ciampino, l’Assessore all’ambiente, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, assieme a, Senior Vice President for External Relations, Sustainability and Destination Management di Aeroporti di Roma,, External Communication & Digital Marketing Director di Lagardère Travel Retail Italia, a testimonianza dell’impegno delle due aziende sul fronte della sostenibilità ambientale e nei confronti del territorio e della sua cittadinanza.Questo intervento si inserisce all’interno di un, avviato nel 2021 da, società di gestione degli scali di Fiumicino e Ciampino, e, gruppo leader nei settori Duty Free & Fashion, Food Service & Travel Essentials, che vede le due società impegnate nel, vendute all’interno di alcuni punti vendita gestiti da Lagardère Travel Retail Italia nei due aeroporti romani,. Per offrire un contributo concreto alla valorizzazione del territorio in cui operano, ADR e Lagardère Travel Retail Italia hanno infatti deciso di investire in, come quella al Parco "Tommaso Forti" di Fiumicino dello scorso aprile., B Corp e spin-off dell’Università di Padova, specializzata in valorizzazione del patrimonio naturale e in consulenza ambientale. L’installazione dei nuovi alberi nel parco di Ciampino ha previsto diverse fasi: progettazione tecnica, preparazione del terreno, messa a dimora e manutenzione."In occasione dellaandiamo a presentare la nuova veste del Parco Aldo Moro, uno spazio verde che, grazie alla messa a dimora di arbusti e alberi, si propone di valorizzare il patrimonio vegetale di Ciampino", commenta la, aggiungendo "ADR e Lagardère sono stati fondamentali per la messa a dimora di 240 piante nel Parco Aldo Moro. Obiettivo finale è quello di sensibilizzare l’intera comunità sull’impatto che ogni singolo gesto può avere in chiave ambientale. Con questo intervento andiamo a migliorare la qualità paesaggistica di Ciampino e la fruibilità del parco da parte di tutti"."Con l'iniziativa di oggi, che ricorre nella Giornata Nazionale degli Alberi ed è frutto della sinergia tra privato e Istituzioni, rinnoviamo il nostro impegno per la sostenibilità sociale e ambientale. L’intervento ha permesso di arricchire maggiormente un’area verde del nostro territorio e destinata alla collettività", affermaSenior vice President for External Relations, Sustainability and Destination Management di Aeroporti di Roma."Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno sul fronte della sostenibilità ambientale che ormai è parte integrante e fondamentale della nostra strategia aziendale. Grazie alla partnership con Aeroporti di Roma possiamo continuare a dar vita a progetti come questo che consentano di migliorare la qualità della vita delle comunità locali", aggiunge, CSR, External Communication & Digital Marketing Director di Lagardère Travel Retail Italia.