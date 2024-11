Manovra, su criptovalute verso stangata "soft": l'emendamento

(Teleborsa) - Approda in commissione Bilancio della Camera il primo pacchetto di emendamentidai gruppi parlamentari sulla Manovra. Poco più diarriva la richiesta di esame in via prioritaria, pacchetto al quale si aggiungerà una seconda tranche da altriSulle: è quanto prevede un emendamento presentato dalla Lega per ridurreistituendo unportano la firma della segretaria del Pd Elly Schlein : una riguarda il capitolo Sanità - le cui coperture arriverebbe dal taglio dei sussidi ambientalmente dannosi - per incrementare, anzitutto,