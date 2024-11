MFE, mercato premia conti e dati raccolta pubblicitaria. Assist da analisti

MFE

(Teleborsa) - Il mercato accoglie positivamente i conti dei primi nove mesi rilasciati da(ex Mediaset, che scambia con MFE A e MFE B): le azioni di tipo "A" sono in rialzo del 5,2% e quelle di tipo 'B' guadagnano il 5,5%.Il gruppo registra, a 2.004 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, positivo per 88,7 milioni, in crescita del 38,7%.consolidato è pari a 718 milioni, in decisa diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2023 (902 milioni).sul risultato operativo e la generazione di cassa "in sensibile progresso", con un risultato netto consolidato superiore al 2023.Nei primi nove mesi il gruppo MFE ha registratolordi di 1.943 milioni, in crescita del 6,5% rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente, quando erano a 1.824 milioni.Alla luce dei risultati, gli analisti dihanno fissato a "hold" il giudizio sulle azione MFE "A" con prezzo obiettivo 3,90 euro per azione. Stessa valutazione (hold) per le azioni di tipo "B" con target price a 4,80 euro.