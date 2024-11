Rapporto Ismea, Zoppas (ICE): “agroalimentare +8,2% nonostante instabilità e incertezze. Possibile obiettivo 70 miliardi

(Teleborsa) -l’export del settore agroalimentare è cresciuto del +8,2% arrivando a raggiungere quota 44 miliardi di euro. Un traguardo tanto più significativo se si considera l’incertezza dovuta all’instabilità dell’economia tedesca e ai conflitti bellici in atto. I 64 miliardi di euro di export raggiunti dalla filiera dell’agroalimentare nel 2023, che potrebbero arrivare a 70, sono certamente merito della qualità dei prodotti sia dei produttori del settore, delle pmi italiane, delle grandi imprese, degli importanti aiuti giunti dal Governo e dal Sistema Paese, ICE, SACE, SIMEST e CDP nella scia della diplomazia della crescita, che danno un importante contributo nel processo di internazionalizzazione delle imprese". Così il Presidente di ICE Agenziaintervenuto oggi al MASAF durante la presentazione del Rapporto ISMEA 2024.ICE dal canto suo per l’agroalimentare nel 2023. Un lavoro che va di pari passo con l’impegno che ICE profonde nel sostenere la candidatura della Cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’UNESCO.Il rapporto presentato oggi da Ismea rappresenta un importante bussola per il comparto, poiché fotografa l’andamento del settore dell’anno appena trascorso. In primo piano resta il tema della contraffazione e dell’italian sounding: a fronte di 64 miliardi di export del settore, subiamo la perdita di 63 miliardi di concorrenza sleale dell'"italian sounding". Tutti gli sforzi e gli investimenti compiuti negli anni dagli imprenditori italiani per promuovere la conoscenza del marchio Made in Italy oggi vengonoconclude