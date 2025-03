Legacoop Agroalimentare al Foodex di Tokyo con Ice e le cooperative associate

(Teleborsa) - Ilalla conquista dele dei mercati dell’Asia. È questo l’obiettivo della partecipazione di, con il supporto di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, al Foodex (Tokyo 11-14 marzo), la più storica e importante fiera internazionale di Food&Beverage in Asia giunta quest’anno alla 50esima edizione. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza delle cooperative italiane sul mercato giapponese e promuovere il valore dell’agroalimentare cooperativo italiano, fatto di qualità, sostenibilità e innovazione, nei mercati asiatici.A Tokyo Legacoop Agroalimentare è presente con Legacoop, Legacoop Emilia-Romagna e alcune tra le più rappresentative, tra cui Consorzio Il Biologico, Conapi, Terre Cevico, Granterre e Alce Nero che saranno protagoniste di un cooking show al Padiglione Italia presso gli spazi della Cucina Aperta con lo chef giapponese Noriyuki Koike, che realizzerà ricette a base di prodotti delle cooperative italiane, promuovendo così l’eccellenza del patrimonio gastronomico italiano. La partecipazione rappresenta un’per consolidare i rapporti commerciali con il Giappone e aprire nuove prospettive di sviluppo nei Paesi dell’Asia."La nostra presenza a Tokyo, grazie al supporto di Ice, è per essere al fianco delle nostre associate e consolidare il mercato giapponese, realtà dove il made in Italy è sinonimo di qualità e autenticità, e per ampliare le relazioni con i mercati asiatici", afferma, presidente di Legacoop Agroalimentare. "Le nostre cooperative rappresentano un modello di produzione basato su qualità, sostenibilità e innovazione, valori che incontrano sempre più l’interesse dei consumatori asiatici".All’interno di Foodex Tokyo, il 12 marzo, Legacoop Agroalimentare organizza il“Dieta Mediterranea, Longevità e Agroalimentare Cooperativo: un ponte tra comunità e stili di vita sostenibili”, realizzato con il supporto e il co-finanziamento di Ice. L’incontro anticipa le iniziative che il movimento cooperativo italiano promuoverà a Expo Osaka a settembre. Il workshop si svolgerà presso il Tokyo Big Sight e vedrà la partecipazione di esperti italiani e giapponesi, tra cui Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, Sara Guidelli, direttrice generale di Legacoop Agroalimentare, Nicoletta Maffini, presidente di AssoBio, Alessia Ferrucci Morandi, direttrice del Consorzio Il Biologico, Gianpaolo Bruno, direttore dell’Ufficio Ice, Jiro Ito, direttore esecutivo di Jca - Japan Cooperative Alliance, Roberta Trovarelli responsabile relazioni e progetti Internazionali Legacoop Emilia-Romagna, che aprirà e coordinerà l’evento. Il seminario (13-13,40 ora locale) approfondirà il ruolo della Dieta Mediterranea e dell’agroalimentare cooperativo italiano per la salute e la sostenibilità. A seguire, loL’evento sarà anche l’occasione per presentare i risultati dello studio scientifico Imod (), condotto dall’Università di Tor Vergata e finanziato dal ministero della Salute, che dimostra come labiologica porti a miglioramenti significativi nella varietà e nella salute del microbiota intestinale rispetto a una dieta convenzionale. Questo diminuisce i rischi di contrarre malattie cardiovascolari, diabete e tumori, grazie a un complessivo effetto immunomodulante e detossificante. I risultati di questa ricerca, inedita in Europa, sono stati diffusi da una campagna di comunicazione nazionale “Il Bio dentro di Noi” supportata da FederBio, AssoBio e Consorzio il Biologico.Da una recente ricerca di Ismea e Rete Rurale emerge che il 46,7% delle cooperative agroalimentari italiane esporta i propri prodotti. Il principale mercato di riferimento rimane l’(con Germania e Francia in testa), ma il(17,4%) si conferma il quarto mercato extra Ue per le cooperative italiane, dopo(30,4%),(21,7%) e(21,7%). Tra i prodotti più richiesti all’estero si distinguono l’(38,8% delle cooperative), il(29,2% del totale export di prodotti trasformati),dell’ortofrutta e oli vegetali (rispettivamente 20,8% e 18,8%). Dati questi che confermano l’interesse crescente del mercato asiatico per i prodotti italiani, riconosciuti per qualità, autenticità e sostenibilità.Dopo Foodex Tokyo, Legacoop sarà protagonista a. La missione ufficiale partirà il, con un evento di apertura presso il Padiglione Italia, organizzato insieme alla cooperazione giapponese in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative proclamato dall’Onu per la seconda volta nella storia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali e il movimento cooperativo giapponese, metterà al centro il ruolo della cooperazione agroalimentare e non solo, come modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare tradizione e innovazione.Il programma di Expo Osaka proseguirà per tutta la terza settimana di settembre, con eventi tra Osaka e Tokyo, dove protagonista è Legacoop, per promuovere il valore del sistema cooperativo italiano e rafforzare le sinergie con il