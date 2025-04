Dazi, allarme Unimpresa: impatto diretto stimato in quasi 2 miliardi

(Teleborsa) -verso gli Stati Uniti corre il rischio didi euro annui con l’introduzione di dazi al 25% da parte dell’amministrazione di Donald Trump. L'allarme è stato lanciato dal"Non è solo una questione di numeri – una perdita stimata tra 1,75 e 1,95 miliardi annui – ma di identità, di quel Made in Italy che parla di tradizione, qualità, fatica", commenta il, aggiungendo "serve, che non si perda in retorica ma si giochi a Washington con la determinazione di chi sa cosa c’è in ballo. L’Italia non può permettersi di lasciare che il vino, l’olio, i formaggi – simboli di un Paese – diventino ostaggi di una guerra commerciale. La politica, ora, deve dimostrare di essere all’altezza della sua storia".Secondo il Centro studi di Unimpresa,ha raggiunto circa, un valore che mostra unarispetto ai 6,67 miliardi di euro dell’anno precedente. Gli, assorbendo circa ilstimato in circaFra ivi sono(circa 1,7 miliardi di euro),(670-937 milioni di euro),(805 milioni di euro) e(340-500 milioni di euro, a seconda delle stime). L’introduzione di dazi al 25% sui prodotti agroalimentari italiani esportati negli Stati Uniti comporterebbe un aumento dei costi per gli importatori americani, con probabili ripercussioni sulla domanda e sui volumi esportati.Per calcolare i, il centro Studi ha considerato: uno basato sul, stimato in 1,95 miliardi di euro, ed un altro che tiene conto di una(impatto indiretto), stimato in altri ,75 miliardi, cagionato da una. L’impatto diretto rappresenta il costo aggiuntivo che gli importatori americani dovrebbero sostenere nella misura del 25%, che rende i prodotti italiani meno competitivi, mentre l’impatto indiretto considera una diminuzione della domanda dovuta all’aumento dei prezzi, che spingerebbe i consumatori americani ad optare per alternative più economiche.da un lato dallae, dall’altro,. Settori come il vino (500 milioni di euro di perdite potenziali), l’olio d’oliva (240 milioni) e i formaggi (fino a 300 milioni) sarebbero tra i più colpiti.