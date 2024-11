RWE, Fitch conferma rating "BBB+" con outlook stabile

RWE

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating () di, colosso energetico tedesco, a "" conLa conferma riflette ildi RWE come grande azienda di generazione con un'attenzione crescente alle tecnologie pulite, spiega l'agenzia di rating. L'EBITDA è supportato da utili contrattuali a lungo termine in vari segmenti, che offrono una buona prevedibilità del flusso di cassa in giurisdizioni di alta qualità.Fitch considera ladi RWE sostanzialmente invariata dopo il recente annuncio di una riduzione del capex nel 2025-2026 e l'introduzione di un programma di riacquisto di azioni.