Salvini promette efficienza sui trasporti. “Mai così tanti scioperi come contro il nostro governo”

(Teleborsa) - "L’efficienza della qualità del trasporto aereo e ferroviario rappresentano ovviamente un’assoluta priorità per il ministero e per l’intero governo. In relazione al trasporto ferroviario le cause dei disservizi sono di diversa natura: i dati forniti dal gestore, che tengono conto di tutte le cause di ritardo, registrano una puntualità pari al 74%, entro 10 minuti per le Frecce, all’82% entro i 15 minuti per gli Intercity, all’89% entro i 5 minuti per i regionali. Di questi ritardi quelli imputabili alla rete o a causa esterne come estranei in linea, suicidi e altri fattori esogeni incidono per una quota assolutamente preponderante pari al 22% sulle Frecce al 15,4 sugli Intercity e al 6,6 sui regionali". Lo ha detto, secondo quanto scrive l'agenzia Energia Oltre, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante il Question Time al Senato."Non possiamo sottostimare ovviamente il tema dei cantieri, mai aperti numerosi come oggi: 1200 cantieri e 9 miliardi di euro investiti solo nel 2024, cifra che non ha precedenti nella storia. Io potrei chiudere un po’ di cantieri poi ne pagherebbero le conseguenze i nostri figli fra qualche anno – ha proseguito il ministro -. Per contenere l’impatto di questi fattori con azioni correttive il gestore di infrastrutture ci Segnala la produzione di più misure e prevenzione e gestione delle emergenze come il presidio in loco del personale, come specifici piani di contingenza per fronteggiare le percussioni. Di recente TrenItalia si è dotata di venti locomotive di soccorso diesel elettriche di ultima generazione"."In relazione al trasporto aereo ricordo che i disservizi causati dai problemi tecnici riscontrati quest’estate sono legati a problemi comuni ad altri paesi europei – ha aggiunto Salvini -. In termini numerici infatti nel periodo gennaio settembre 2024 il traffico aereo in Italia ha registrato una crescita dell’11% nonostante tale incremento i tassi relativi ai servizi di servizi restano circoscritti: le cancellazioni Infatti nei primi nove mesi del 2024 sono dell’1,1%, i ritardi superiori ai due ore del 2,7%. Per entrambe le tipologie di servizi, larga parte degli eventi sono riconducibili al traffico internazionale Sulla base di questi dati Enac a avviato una ricognizione della capacità oraria dei singoli aeroporti ricordo infine che anche in previsione dei grandi eventi della città di come Giubileo e le olimpiadi Milano Cortina ho personalmente attivato presso il Ministero un tavolo permanente con tutti gli operatori del settore per prevenire ulteriori disservizi e individuare le misure idonea a garantire la qualità dei servizi. È chiaro che con lo storico di investimenti e di cantieri aperti dei disagi ci possono essere Mi spiace che questi cantieri questi investimenti non li abbiano fatti coloro che c’erano prima di me", ha ammesso il ministro."Nei 25 mesi di vita del governo sono stati programmati 518 scioperi Nazionali e regionali di cui 374 realmente effettuati per una media di 15 scioperi al mese. Facendo un confronto con i governi precedenti si tratta della media mensile più alta degli ultimi sette governi. Evidenzio, ad esempio, che durante i 34 mesi del governo Renzi i sindacati erano più distratti perché gli scioperi furono 280 per una media di 8, quasi la metà di quella di oggi" ha aggiunto Salvini in una seconda sessione di risposte. "Tra quelli più impattanti come scioperi segnalo 57 scioperi nazionali e interregionali effettuati nel settore ferroviario a fronte dei 71 proclamati e 34 scioperi nel trasporto pubblico locale sui 39 proclamati di cui la maggior parte svolti nei giorni di lunedì e venerdì – ha proseguito Salvini -: sono dati che inducono ad una riflessione sulla ragione del ricorso all’istituto fondamentale per la tutela dei lavoratori così come il suo relativo impatto sugli utenti. Ritengo sia assolutamente legittimo rivendicare salari migliori e più sicurezza su questo stiamo lavorando anche in questa legge di bilancio, sono temi su cui il governo e io personalmente ci stiamo impegnando. Pertanto auspico che i sindacati possano con senso di responsabilità e rivalutare le modalità degli scioperi programmati nelle prossime settimane per garantire il diritto al lavoro la salute allo studio di milioni di cittadini italiani incolpevoli", ha proseguito il ministro."Tra le iniziative promosse dal Mit segnalo che è stato riattivato il tavolo previsto dal protocollo per la promozione della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale regionale. Ho provveduto emanare il decreto ministeriale per l’installazione sugli autobus di pannelli di protezione per i conducenti e dispositivi che consentono la geolocalizzazione della chiamata di emergenza alle forze dell’ordine – ha detto Salvini -. Con specifico riferimento al tema della sicurezza nel settore ferroviario evidenzio che dall’ avvio dell’attività della società FS Security nata nel 2023 in coincidenza con l’avvio di questo governo sono stati incrementati i controlli sui viaggiatori a bordo dei treni ed è stata anche avviata la sperimentazione con la fornitura di bodycam agli addetti del controllo a bordo. Sono 1100 donne e uomini in pettorina. In chiusura ricordo che per assicurare la sicurezza nelle stazioni con la legge di bilancio 2025 abbiamo previsto anche la proroga del contingente previsto per l’operazione stazioni sicure fino al 2027. In conclusione i numeri mi sembrano chiari: mai stati così tanti scioperi come contro questo governo. Qualcuno invita alla rivolta sociale se gli scioperi vengono svolti rispettando le norme nulla questio altrimenti già dalle prossime ore interverrò personalmente per limitarne la fascia oraria eventualmente anche con la precettazione".