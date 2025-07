Finnair, risultato operativo in netto calo nel secondo trimestre con impatto scioperi

(Teleborsa) -, la maggiore compagnia aerea della Finlandia, ha comunicato che ilè aumentato del 2,8% neldel 2025, raggiungendo i 787,7 milioni di euro (766,1). Il numero diè aumentato del 3,1%, raggiungendo quota 3,1 milioni.Ilè stato di 10,3 milioni di euro (vs 43,6 un anno fa), poiché le azioni sindacali hanno avuto un impatto negativo diretto di circa 29 milioni di euro sul risultato operativo comparabile. Il risultato operativo è stato di 19,2 milioni di euro (vs 42,5), mentre l'è stato di 0,06 euro (vs 0,09).Ilnetto da attività operative è stato di 43,7 milioni di euro (vs 173,1) e il flusso di cassa netto da attività di investimento è stato di -99,2 milioni di euro (vs -41,6).Finnairper l'intero 2025 un fatturato compreso tra 3,3 e 3,4 miliardi di euro e un risultato operativo comparabile compreso tra 100 e 200 milioni di euro nel 2025. Tuttavia, sulla base delle informazioni attuali, la compagnia stima che il risultato operativo comparabile si collocherà più vicino al limite inferiore dell'intervallo indicato, a causa di unae degli effetti indiretti delle scioperi sulla domanda in termini più ampi. Nel 2025, la redditività sarà ulteriormente gravata, in particolare, dai costi aggiuntivi causati dall'obbligo di distribuzione sostenibile di carburante per l'aviazione introdotto nell'UE, nonché dall'aumento delle tariffe di navigazione e di atterraggio. Si stima che l'impatto diretto sui costi delle tariffe che entreranno in vigore dopo il secondo trimestre sarà limitato."Le sfide che Finnair ha dovuto affrontare all'inizio dell'anno sono proseguite anche nel secondo trimestre - ha commentato il- Abbiamo trasportato oltre 3 milioni di passeggeri e il nostro fatturato è leggermente cresciuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, il nostro risultato operativo comparabile è stato particolarmente penalizzato dalle proteste sindacali dell'Associazione finlandese dei piloti di linea ad aprile e dell'Unione finlandese dell'aviazione (IAU) del personale di terra a maggio e giugno"."L'impatto negativo diretto delle prolungate proteste sindacali sui ricavi del secondo trimestre è stato di circa 41 milioni di euro, sugli altri proventi operativi di circa 10 milioni di euro e sul risultato operativo comparabile di circa 29 milioni di euro - ha spiegato - Abbiamodurante il trimestre a causa delle proteste sindacali, sostenendo costi relativi al reindirizzamento e all'assistenza clienti, nonché risarcimenti per ritardi".