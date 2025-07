Opere pubbliche: oltre 700 milioni pagati dal MIT per il caro materiali negli ultimi 15 giorni

(Teleborsa) - Grazie all’assegnazione straordinaria di cassa disposta dal, gli Uffici del Ministero,, hanno provveduto al pagamento delle ultime istanze relative alla II finestra 2024 del "" per un importo complessivo di(432.296.429,29 euro per la precisione). Così si legge in una nota delSempre il Ministero ha provveduto, inoltre, al pagamento della somma dicosì come previsto dal c.d. "decreto asset" (art. 18, co. 2, del decreto-legge n. 104 del 2023). In tutto,Le liquidazioni disposte - continua la nota - consentiranno alle stazioni appaltanti beneficiarie di, un segnale che conferma la massima attenzione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.