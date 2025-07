Diesel Euro 5, il blocco slitta di un anno. Innalzata soglia città a 100.000 abitanti

(Teleborsa) - È stato approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera unfinalizzato ad assicurarenelle scelte delle Regioni per il rispetto di tali di qualità dell'aria. Ne dà notizia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).In particolare, è statoil termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ladelle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "", prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000, anziché 30.000, abitanti.Inoltre, grazie all'emendamento approvato, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, dicon i vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario.Infine, si prevede che le Regioni, qualora lo ritengano necessario,la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5"del 1 ottobre 2026, mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.Grande soddisfazione da parte del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che per primo aveva garantito interventi per modificare i divieti: "È una scelta di buonsenso", dice Salvini.