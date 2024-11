Scuola, Tribunale di Modena riconosce il diritto alla retribuzione per attività di formazione obbligatoria

(Teleborsa) -presentato dagli avvocati Irene Lo Bue, Fabio Ganci e Walter Miceli per conto di un docente che aveva richiesto il riconoscimento dellesvolte fuori dall’orario di servizio sui temi dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La decisione conferma che tali ore devono esseree, di conseguenza,Secondo il Tribunale, in base alla giurisprudenza eurounitaria, "ildurante il quale un lavoratore segue unadal suo datore di lavoro, che si svolge, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali,"..Questa sentenza, sencodo cui la formazione obbligatoria imposta al personale docente non può essere considerata un’attività gratuita, ma deve essere sempre retribuita."Grazie alle nostre azioni, il diritto alla remunerazione delle attività di formazione obbligatoria è oggi riconosciuto non solo dai Tribunali, ma anche dal nuovo CCNL, entrato in vigore il 19 gennaio 2024", afferma, presidente di Anief, esprimendo soddisfazione per questa importante vittoria giudiziaria. "Per il personale docente - spiega il sindacalista - ladi cui all’art. 43. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4, sonostabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78£".