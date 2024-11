UE autorizza acquisizione di TMC da parte di MML e Apheon

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l'di The Member Company (TMC), con sede nei Paesi Bassi, da parte di MML Growth Capital (MML), con sede nel Regno Unito, e Apheon Management (Apheon), con sede in Lussemburgo.L'operazione riguarda principalmente il settore dei servizi di consulenza specialistica focalizzati sull'La Commissione ha concluso che la concentrazione progettata, dato che le società non sono presenti sugli stessi mercati o su mercati collegati verticalmente. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.