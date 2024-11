USA, sanzioni su 50 banche russe. Colpito anche il colosso Gazprombank

(Teleborsa) - L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) delha presoper limitare l'uso del sistema finanziario internazionale da parte della. L'azione dell'OFAC include sanzioni per Gazprombank (la terza banca più grande della Russia e la più grande banca che fino ad ora non era stata sanzionata), oltre 50 banche russe collegate a livello internazionale e 15 funzionari finanziari russi."Le sanzioni odierne che prendono di mira la, così come decine di altre istituzioni finanziarie e funzionari in Russia, ridurranno e degraderanno ulteriormente la macchina da guerra russa. Questa azione radicale renderà più difficile per il Cremlino eludere le sanzioni statunitensi e finanziare ed equipaggiare il suo esercito", ha affermato il Segretario del TesoroIn particolare, l'OFAC sta designando(Gazprombank) insieme alle sue sei sussidiarie estere. Gazprombank viene definita dal Tesoro USA come "un canale per la Russia per acquistare materiale militare per il suo sforzo bellico contro l'Ucraina". Il governo russo utilizza Gazprombank anchedei soldati russi uccisi combattendo contro l'Ucraina. Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito hanno precedentemente sanzionato Gazprombank.La banca GPB International SA con sede in Lussemburgo, GPB Financial Services Hong Kong Limited con sede a Hong Kong, GPB Financial Services Limited con sede a Cipro e GPB-DI Holdings Limited con sede a Cipro, Gazprombank (Switzerland) Ltd con sede in Svizzera e GPB Africa and Middle East Pty Ltd con sede in Sudafrica sonoda Gazprombank.L'OFAC ha inoltre emesso un avviso che sottolinea ilper gli istituti finanziari stranieri che aderiscono al Sistema russo per il trasferimento di messaggi finanziari (comunemente noto con l'acronimo russo, abbreviazione di Sistema Peredachi Finansovykh Soobshcheniy).Per limitare ulteriormente i collegamenti della Russia con il sistema finanziario internazionale, l'OFAC sta designandoper impedire alla Russia di abusare del sistema finanziario internazionale per pagare la tecnologia e le attrezzature di cui ha bisogno per sostenere la sua guerra contro l'Ucraina. Gli istituti finanziari stranieri che mantengono relazioni di corrispondenza con queste banche devono essere consapevoli che "continuare a farlo comporta un rischio significativo di sanzioni", viene sottolineato.