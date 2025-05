Commissione UE punta ad azzerare restanti importazioni di gas russo entro fine 2027

(Teleborsa) - Laha, un programma che intende portare alla. Nonostante i significativi progressi compiuti attraverso le sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina, nel 2024 l'UE ha registrato infatti una ripresa delle importazioni di gas russo.La roadmap prevede una graduale eliminazione del petrolio, del gas e dell'energia nucleare russi dai mercati dell'UE, che avverrà "in modo coordinato e sicuro, man mano che avanziamo nella nostra transizione energetica", si legge in una nota. Le misure sono state concepite per "preservare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, limitando al contempo qualsiasi impatto su prezzi e mercati". La tabella di marcia odierna sarà seguita daA partire dal 2025, si prevede che le, mentre la domanda di gas diminuirà. Con la piena attuazione del quadro di transizione energetica e del Piano d'azione per un'energia accessibile, si prevede che l'UE sostituirà fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030, il che si tradurrà in una riduzione della domanda di 40-50 miliardi di metri cubi entro il 2027. Allo stesso tempo, si prevede che la capacità di GNL aumenterà di circa 200 miliardi di metri cubi entro il 2028, ovvero cinque volte di più rispetto alle attuali importazioni di gas russo dall'UE."Con REPowerEU, abbiamo diversificato il nostro approvvigionamento energetico e ridotto drasticamente la precedente dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi - ha commentato la presidente- È giunto il momento che l'Europa interrompa completamente i suoi legami energetici con un fornitore inaffidabile. E l'energia che arriva nel nostro continente non dovrebbe pagare per una guerra di aggressione contro l'Ucraina. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, alle nostre aziende e ai nostri coraggiosi amici ucraini".Per quanto riguarda il, le prossime proposte miglioreranno la trasparenza, il monitoraggio e la tracciabilità del gas russo nei mercati dell'UE. Fondamentalmente, saranno impediti nuovi contratti con i fornitori di gas russo (gasdotti e GNL) e i contratti spot esistenti saranno sospesi entro la fine del 2025. Questa misura garantirà che, già entro la fine di quest'anno, l'UE ridurrà di un terzo le rimanenti forniture di gas russo. La Commissione proporrà inoltre diNell'ambito della Roadmap, la Commissione presenterà anche nuove azioni per affrontare il problema della. Per quanto riguarda il, le proposte che arriveranno il mese prossimo includeranno misure sulle importazioni russe di uranio arricchito, nonché restrizioni sui nuovi contratti di fornitura cofirmati dall'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA) per uranio, uranio arricchito e altri materiali nucleari provenienti dalla Russia. È inoltre prevista un'iniziativa europea per la "Valle dei radioisotopi" (Radioisotopes Valley) per garantire l'approvvigionamento dell'UE di radioisotopi medicali attraverso un aumento della produzione propria."Oggi l'UE mostra forza e determinazione - ha commentato, Commissario per l'Energia e l'Edilizia Abitativa - Il messaggio alla Russia è chiaro: "Non ricatterete più i nostri Stati membri. Non verserete più euro nelle vostre casse. Il vostro gas sarà vietato. La vostra flotta ombra sarà fermata". Lo facciamo per preservare la nostra sicurezza. Ma è anche un passo importante verso l'indipendenza energetica. Produrre la nostra energia pulita e a prezzi accessibili invece di importare costosi combustibili fossili".La Commissione europea ha spiegato che lesono diminuite significativamente, dal 45% nel 2021 al 19% nel 2024. Le proiezioni indicano un, con la fine del transito del gas russo attraverso l'Ucraina. Grazie alle sanzioni dell'UE, anche le importazioni di petrolio russo si sono ridotte, dal 27% all'inizio del 2022 al 3% attuale.Nonostante questi significativi progressi compiuti nell'ambito del piano REPowerEU e delle sanzioni, le forniture russe di gas, petrolio e nucleare continuano a far parte del mix energetico dell'UE.(32 miliardi di metri cubi via gasdotto e 20 miliardi di metri cubi via GNL), oltre a 13 milioni di tonnellate di petrolio greggio e oltre 2800 tonnellate di uranio equivalente in forma arricchita o combustibile. Lo scorso anno, dieci Stati membri hanno importato gas naturale russo, tre Stati membri hanno importato petrolio russo e sei Stati membri hanno importato uranio arricchito o servizi di uranio dalla Russia.