Adani Group, S&P taglia outlook di tre società dopo incriminazione fondatore in USA

(Teleborsa) -dopo che un tribunale federale di New York ha incriminato il miliardario indiano Gautam Adani con l'accusa di truffa e di aver gestito un grosso giro di corruzione.Viene spiegato che l' incriminazione statunitense riguarda tre rappresentanti del consiglio di amministrazione di un'entità del gruppo Adani non oggetto di rating, che potrebbe però influenzare la fiducia degli investitori in altre entità del gruppo Adani (perché il fondatore è nel consiglio di amministrazione di più entità all'interno del gruppo),e aumentandone i costi di finanziamento.I procuratori statunitensi sostengono che i membri del consiglio sono coinvolti in unrelativo a contratti di energia solare in India e che hanno violato la politica di conformità anti-corruzione attraverso false dichiarazioni agli investitori in un'obbligazione offshore (unrated).Secondo S&P, "ciò potrebbedi varie entità del gruppo Adani. L'incriminazione è indipendente, ma segue, un rapporto di un short seller che ha portato a un'indagine da parte della Corte suprema indiana e dell'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali dell'India".A causa del potenziale impatto sull'intero Adani Group, S&P rivisto a negativo l'outlook su Adani Electricity Mumbai Ltd. (Adani Electricity) e Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (Adani Ports). Ha anche confermato isu queste entità.L'outlook negativo su queste entità indica che, "i lorose il loro accesso ai finanziamenti si indebolisce, i loro costi di finanziamento aumentano in modo significativo o le accuse vengono provate, oltre alla nostra valutazione dei loro profili di governance e aziendali", si legge in una nota.