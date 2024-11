Biesse, il calendario finanziario del 2025

Società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra

(Teleborsa) - Laha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2025 e delleper la presentazione dei dati contabili.: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2024: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 (eventuale seconda convocazione il 29/04/25): Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31/03/2025: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30/09/2025: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati